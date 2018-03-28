不意外！翁山蘇姬親信高票當選緬甸總統

前人民院議長溫敏（左）高票當選新任緬甸總統，其深獲翁山蘇姬（右）信任。（路透）

2018-03-28 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸前總統廷覺21日以「想休息」為由，突然宣布辭職，引發各界議論，根據緬甸憲法規定，國會必須在7天內選出新總統，今（28日）緬甸聯邦議會宣布，前人民院（下議院）議長溫敏（Win Myint）獲議員過半得票當選總統。

綜合外媒報導，在廷覺宣布辭去總統一職後，緬甸聯邦議會於今上午舉行總統選舉，636名議員從3名候選人中選出新任緬甸總統，前人民院（下議院）議長溫敏獲得403票，以過半數的得票率當選總統，現任副總統敏瑞（Myint Swe）則拿到211張選票、第二副總統亨利班提育（Van Thio）則僅有18張票。

66歲的溫敏畢業於仰光大學，2016年2月出任議長，任內嚴格控議會，甚少允許辯論不屬於政府立法優先事項的議案，被指責扼殺民主辯論，其中包括來自執政黨全國民主聯盟核心小組的批評聲。

翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD）的發言人翁新（Aung Shin）透露，溫敏是翁山蘇姬的忠實擁護者，「他很忠誠，且自全國民主聯盟成立以來，他就已經是成員之一」，深獲翁山蘇姬信任，選前外界就普遍看好溫敏會高票當選。