富士軟片吃下全錄 宣布裁員1萬人

2018-01-31 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國全錄（Xerox）以影印機、複印機等產品聞名，現在傳出將把公司主導權交予日本知名企業富士軟片（Fujifilm），且被合併進入雙方在1962年合夥成立的公司富士全錄（Fuji Xerox），富士亦對此裁撤1萬名員工。

綜合外媒報導，富士軟片今（31）日指出，「將取得全錄的多數股份」，雙方公司亦表示，富士全錄將取代全錄，富士軟片在其中擁有50.1%的股份，全錄公司的執行長傑夫·雅各布森（Jeff Jacobson）將出任富士全錄執行長，董事長一職則由富士軟片董事長古森重隆（Shigetaka Komori）擔任。

古森重隆對此表示，富士軟片資金不會因此案消耗殆盡，未來還會持續爭取併購機會，原有的全錄股東們可獲得25億美元（約台幣728億元）的現金配息，這也象徵全錄公司將走入歷史；這份併購案在全錄第2大、第3大股東伊坎（Carl Icahn）與達爾文（Darwin Deason）施壓下促成，2人共持有全錄15%股份。

日本富士軟片已把2018年的營業收入預測下調近30%，且宣布要裁員1萬人，以抵銷富士全錄公司重組而產生的一次性費用，共計為4900億日元（約台幣131億元），且也已出售一部分股權，因此在2018年3月前的財政收入，能額外增加490億日元（約台幣131億元）。

日本富士軟片與美國全錄在1962年，各出一半資金設置富士全錄，而後美國全錄營銷進入低潮期，富士軟片在17年前提高25%富士全錄持有股份，有別於美國全錄以歐洲、美洲為目標營銷地區，富士全錄則負責亞太區域的相關業務。