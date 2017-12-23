作畫紀念劉曉波 畫家和妻子被中國便衣警強押失聯

外媒報導，旅法畫家胡嘉岷與妻子因作畫紀念劉曉波，遭中國警方帶走。（路透）

2017-12-23 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波今年7月逝世，中國對有關訊息極為敏感。現在有消息傳出，旅居法國的畫家胡嘉岷與法國籍妻子，疑似因為在深圳透過畫作紀念劉曉波，遭到中國官方鎖定，至今仍然失聯。

綜合外媒報導，一名與胡嘉岷夫婦有5年以上交情的友人向媒體透露，在法國里昂開設藝術品公司的胡嘉岷，日前帶著妻子布羅沙德（Marine Brossard），前往深圳參加一個有關建築與城市文化的雙年展。

然而，兩人在一間展覽室內，畫了一空著的藍椅，擺放在紅色柵欄的房間裡，應是暗喻劉曉波。

此舉踩到中國紅線，香港《明報》記者表示，親眼目睹夫婦倆遭中國便衣刑警帶走，過程中兩人還大聲呼叫，直至目前兩人已失聯一週。但深圳警方和中國外交部皆表示不知情，法國駐中大使則拒絕回應。

2010年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎，是繼南非總統曼德拉、緬甸民運領袖翁山蘇姬後，第三位在獄中獲獎的人士，也是100多年來首位獲此殊榮的中國人。但劉曉波當時正在獄中服刑，妻子劉霞也遭到政府軟禁，親人更被禁止出席頒獎典禮，主辦單位便以空座椅代表劉曉波，成為該屆典禮最令人印象深刻的畫面之一。但中方除了公開對劉曉波獲獎一事表達反對立場外，國內媒體也紛紛予以撻伐、封鎖相關訊息。