眾神交戰？巨雷怒擊瓜地馬拉活火山 震撼爆炸畫面曝光

瓜地馬拉「火峰」火山近日遭巨雷擊中，震撼瞬間畫面被遊客捕捉。示意圖。（法新社）

2024/05/04 15:42

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲瓜地馬拉活火山「火峰」火山（Fuego volcano）因定期噴出濃煙而成為著名觀光景點，近日有旅客捕捉到巨雷擊中火山山頂的畫面，爆炸瞬間火光四射及濃煙竄出畫面在社群瘋傳。

我國友邦瓜地馬拉著名活火山「火峰」鄰近世界文化遺產古城「安地瓜」（Antigua）及「水火山」（Agua volcano），火山口幾乎每天噴出煙霧，是遊客必訪的熱門景點之一。

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近日有遊客捕捉到一道巨雷擊中火峰山頂，電光石火間發生爆炸並竄出濃煙，震撼畫面也讓在場遊客快門狂催，相關影片曝光後也在社群平台上瘋傳。

據悉，火峰平時保持低度活動，每日雖會噴出濃煙，但並非常常發生大規模爆發，過去平均約3至4年才爆發一次。

火峰於2007、2012、2018、2021、2022及2023年都有爆發紀錄，其中2012年劇烈噴發令周遭3萬人緊急撤離，2018年岩漿向下噴流則曾造成約400人死亡或失蹤。

相關影片請見：

Lightning struck the top of the Fuego volcano in #Guatemala. pic.twitter.com/TT5MRDqvkP — NEXTA （@nexta_tv） May 4, 2024

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