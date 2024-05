眾神交戰？巨雷怒擊瓜地馬拉活火山 震撼爆炸畫面曝光

2024/05/04 15:42

劉家凱/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中美洲瓜地馬拉活火山「火峰」火山(Fuego volcano)因定期噴出濃煙而成為著名觀光景點,近日有旅客捕捉到巨雷擊中火山山頂的畫面,爆炸瞬間火光四射及濃煙竄出畫面在社群瘋傳。

我國友邦瓜地馬拉著名活火山「火峰」鄰近世界文化遺產古城「安地瓜」(Antigua)及「水火山」(Agua volcano),火山口幾乎每天噴出煙霧,是遊客必訪的熱門景點之一。

請繼續往下閱讀...

近日有遊客捕捉到一道巨雷擊中火峰山頂,電光石火間發生爆炸並竄出濃煙,震撼畫面也讓在場遊客快門狂催,相關影片曝光後也在社群平台上瘋傳。

據悉,火峰平時保持低度活動,每日雖會噴出濃煙,但並非常常發生大規模爆發,過去平均約3至4年才爆發一次。

火峰於2007、2012、2018、2021、2022及2023年都有爆發紀錄,其中2012年劇烈噴發令周遭3萬人緊急撤離,2018年岩漿向下噴流則曾造成約400人死亡或失蹤。

Lightning struck the top of the Fuego volcano in #Guatemala. pic.twitter.com/TT5MRDqvkP