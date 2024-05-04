民調：近4成美國民眾認政府「過度支援」以色列

全美校園挺巴示威延燒，美國廣播公司（ABC）最新民調顯示，近4成美國民眾認為政府「過度」援助以色列。圖為挺巴示威者3日於紐約大學（NYU）遊行。（歐新社）

2024/05/04 15:43

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全美校園挺巴示威延燒，美國廣播公司（ABC）3日公布最新民調顯示，近4成美國民眾認為政府「過度」援助以色列，且針對以哈戰爭議題，較多數民眾選擇相信川普而非拜登。

美國大規模援助以色列對抗哈瑪斯引發全國性校園示威抗議，美國廣播公司3日公布4月24日所做最新民調結果，顯示有高達38%民眾認為美國「過度援助」以色列；32%民眾認為美國「過度忽視」巴勒斯坦平民安危。

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此外，被問及「比較相信誰來處理以哈戰爭事務」，有高達37%選擇川普、29%選擇拜登，另有33%民眾兩者皆不相信。

報導指出，相較於1月24日民調數據，認為美國過度援助以國的比例上升7%，認為美國過度忽視巴國平民者僅上升1%。

然而此民調顯著性仍低，受訪者中僅有48%民眾認為以哈戰爭是其於年底大選的重要議題，而其中僅有12%民眾認為這是唯一重要議題，落居議題重要性調查10項議題中的末座，符合外交議題普遍較不受選民重視的經驗。

據悉，此民調由《ABC》委託紐約蘭格爾研究中心（Langer Research Associates）設計，由益普索市場研究公司（Ipsos）在2024年4月25至30日，採用其專利網路民調科技，以英文和西語進行調查2260美國成年人，統計結果誤差範圍為2%。

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