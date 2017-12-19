美國政府：北韓正是WannaCry病毒幕後黑手

美國白宮國土安全顧問博塞特表示，北韓得為想哭病毒帶來的損失「直接負責」。（圖取自CNN）

2017-12-19 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕電腦勒索病毒「想哭」（WannaCry）今年5月席捲全球，至少造成全球逾150國、逾20萬台電腦受感染，銀行、醫院、公司行號甚至政府都難以倖免。過去全球兩大防毒軟體公司賽門鐵克（Symantec）、卡巴斯基（Kaspersky Lab）與美國政府都曾懷疑想哭來自北韓，但一直未正式確認來源。而近日美國政府直指，北韓正試想哭的幕後黑手，要北韓直接負責。

據《路透》報導，美國白宮國土安全顧問博塞特（Tom Bossert）於《華爾街日報》網路版撰文指出，這次網路攻擊的受害者相當廣泛，造成造成數十億美元的損失，而北韓得「直接負責」。另外，博塞特也表示北韓十多年來網路攻擊的行為愈來愈惡劣，「想哭」可以說是魯莽的「無差別攻擊」。

博塞特表示，任何人若傷害美國，都得為自身行為負責，但他並未詳細說明美國政府會如何要北韓負責。報導指出，匿名官員向路透社表示，美國政府有「高度信心」指稱，北韓工作的駭客組織「Lazarus」就是想哭的幕後黑手。

本報曾報導，賽門鐵克與卡巴斯基調查指出，想哭病毒的部份編碼，可能來自於北韓政府掌握的駭客集團「Lazarus」，而全球網路專家也大多認為「Lazarus」的幕後操盤手就是北韓當局。