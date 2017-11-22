辛巴威總統穆加比終於辭職 結束37年統治

辛巴威93歲總統穆加比（Robert Mugabe），週二（21日）宣布辭職，結束他長達37年的統治。（美聯社）

2017-11-22 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威93歲總統穆加比（Robert Mugabe），週二（21日）宣布辭職，結束他長達37年的統治。

綜合外媒報導，辛巴威國會議長穆登達（Jacob Mudenda）向議員宣讀穆加比的辭職信，「我，羅伯特·穆加比，根據辛巴威憲法第96條，正式提出辭呈，即刻生效。」穆登達在充滿歡呼聲的國會中宣讀這封信，國會此前一直在討論穆加彼的彈劾案。彈劾程序也隨即停止。

辛巴威執政黨非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）表示，早先被穆加比開除的副總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa），將在48小時內接任辛巴威領導人。執政黨國會大黨鞭馬圖克（Lovemore Matuke）說，被解職後逃離辛巴威的姆納加瓦「離這裡不遠」。

辛巴威政治危機始於2週前，這位93歲的領導人開除了副總統姆納加瓦，激怒軍隊領導人，認為這是為他的妻子葛莉絲（Grace Mugabe）接班總統大位鋪路，於是軍隊在15日打著「清君側」之名，接管政府。

在大量民眾18日走上街頭要求穆加比下台後，執政黨ZANU-PF在19日決議，撤銷穆加比的黨魁職務，並要求他週一中午前辭去總統職務，但因穆加比未在時限內未自行下台，國會在週二啟動彈劾程序。