台灣新內閣 BBC探討賴清德掌揆是否帶來生機

總統蔡英文昨宣布新閣揆由台南市長賴清德（右）接任，行政院長林全（左）也出席，代表新舊內閣的溝通和交接，沒有任何問題。（記者黃耀徵攝）

2017-09-06 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨天公布新的人事異動，由台南市長賴清德出任行政院長，外媒也針對台灣內閣改組一事，進一步探討賴清德掌揆，是否會為台灣帶來新生機。

對於賴清德接任閣揆，《BBC中文網》報導，台灣師範大學政治所教授范世平認為，這項人事完全不意外，賴的就任有幾個意義，蔡英文執政屬於「非典型執政」，她並非從民進黨基層打拚上來，而賴清德形象好、民調高，是蔡政府最好的救火隊。

實踐大學副教授、政治學者賴岳謙則認為，林全上任後，力推多項改革，但改革還在布署完成階段就換人，賴恐是被交付成一個「執行內閣」任務；他也憂心，賴蔡派系不同，賴未來可能會加重先前提的「前瞻計畫」，在基礎建設上花太多時間，進而錯失台灣轉型機會。

至於林全請辭原因是完成階段性任務，蔡英文表示肯定。賴岳謙質疑，若表現好，為何要下台？他推測，林全深受蔡英文信任，但因其他因素影響，可能是黨內對民調過低的質疑，讓蔡選擇妥協、換閣。

范世平表示，林全下台和蔡英文允許，兩邊都是種解脫，學者出身的林全或許在關鍵時刻不夠果決、太理想，但賴清德從基層官僚做起，讓人有務實的感覺，民進黨現階段需要新閣揆是能加分的。