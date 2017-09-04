北韓核試 美日領袖再熱線、中俄重申半島無核

安倍晉三與川普近期已就朝鮮半島局勢，在3天內2度通話。（法新社）

2017-09-04 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕北韓3日中午進行第6次核試，宣布洲際彈道導彈（ICBM）彈頭所需氫彈試驗取得「完全成功」。此舉引起各方譴責，美日領袖再度熱線、中國與俄羅斯領袖會晤時重申堅持朝鮮半島無核化目標。

日本《NHK》報導，日本首相安倍晉三在3日晚間，與美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）分別通話10分鐘和15分鐘，討論北韓核試問題，安倍表示，他同意兩國領導人的觀點，認為北韓此舉是嚴重的威脅。

安倍晉三與川普近期已就朝鮮半島局勢，在3天內2度通話。

另外，3日正好是中國於福建廈門舉行金磚國家峰會首日。《新華社》指出，中國國家主席習近平與普廷會晤時，就共同關心的國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅持朝鮮半島無核化目標，並密切溝通協調，妥善應對北韓再次進行核試這一最新形勢。

中國外交部早前發布聲明，對北韓再次核試表示堅決反對，並予強烈譴責。俄羅斯外交部也發表聲明，對北韓核試深表憂慮並予以「最強烈譴責」，並指北韓若繼續沿此路線行動，將為本身帶來嚴重後果。