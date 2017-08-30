美智庫：中國在東海、南海大規模使用無人機

目前無人機的管理與應對還沒有一個公認的國際準則，以致於屢屢發生爭議，立於去年中國搶撈美國海軍的水下無人機事件等。（路透）

2017-08-30 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）發表最新報告指出，中國解放軍正密集在包含東海、南海等海域上空使用無人機，加強中國在這些爭議海域的控制力。

據《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）報導，中國正在致力於推動無人機戰術，一方面在投入大量資金開發，另一方面通過各種手段，包括非法獲取外國無人機技術；美國國防部認為，中國將在2023年前，在無人機領域投入100億美元，生產數萬架無人機。

報導指出，中國正在不斷增加在爭議地區的無人機數量，已經有大量無人機出現在東海和南海海域，中國與台灣、日本、菲律賓、馬來西亞、越南等多國，在這些海域上都存在著領土爭議。

由於無人機數量暴增，現在在這些海域上的船員也要開始學習關於無人機的相關知識與辨識，目前無人機的管理與應對還沒有一個公認的國際準則，以致於屢屢發生爭議，立於去年中國搶撈美國海軍的水下無人機事件等，

目前中國解放軍廣泛使用的無人機有4種，類型從單純的偵察監視到有攻擊能力都有，雖然中國目前主要還是使用無人機增加在聲稱領土上的影響力，但也限制各國在爭議海域上的行動，上月中國部署了10餘架水下無人機，美國《新聞週刊》（Newsweek）稱這可能讓美國海軍「無法行動」。

中國現在也向許多國家出口了軍用無人機，今年3月中國航天科技集團宣佈在沙烏地阿拉伯設廠製造無人機。