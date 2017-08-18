哆啦A夢歡呼日本戰敗 中官媒嗨翻讚「偉大神作」

大雄與哆啦A夢歡呼「日本要戰敗了」，引發熱議。（擷取自網路）

2017-08-18 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕本週二（15日）是日本投降紀念日，有關二戰時期的討論在網路上熱度高漲。日本國民作品《哆啦A夢》上月底播出最新一集，其中因大雄與哆啦A夢歡呼「日本戰敗了」，讓部分極端網友心生不滿，許多中國網友也在網上回擊，引發熱議。

最新播出的《哆啦A夢－大象與叔叔》卡通動畫中，大雄與哆啦A夢乘坐時光機回到二戰尾聲，戰況陷入困境的日本，由於當時戰局對日本非常不利，當地軍人認為飼育員無暇照料這頭大象，下令要拿毒馬鈴薯毒死牠。沒想到，大雄與哆啦A夢兩人聽到上述消息後，卻高聲歡呼說「不用擔心，反正戰爭就要結束了，日本要戰敗啦！」

中國官媒《環球時報》報導，這橋段在日本引起轟動，很多極端日本人看了以後便在社交平台大罵「反日」、「侮辱日本」等，還有人痛批說「『日本戰敗了』是可以笑著說出來的台詞嗎？」，認為《哆啦A夢》不該給孩子灌輸這種觀念。

不過，有別於日本民眾的發言，中國網友卻是一面倒地「給予肯定」，酸說「日本就真的戰敗啦」，連中國官媒《環球時報》都特地評論說，《哆啦A夢》是日本最偉大的兒童動畫，沒有之一。

對此，我國網友指出《哆啦A夢》原始漫畫中本來就有這個橋段，認為《環球時報》刻意帶風向來煽動仇恨，紛紛留言說「大家不要高潮了好嗎，這都三十幾年前的故事了」、「現在是想帶仇日風向嗎？」、「中媒這算高潮還是崩潰？」另外，也有不少網友認為，這篇作品展現了原作者「藤子.F.不二雄」一貫的反戰思想，跟作者生平背景高度相關，呼籲其他網友無須過度解釋。