減少脫歐摩擦 英尋求與歐盟建立臨時關稅協定

英國政府今天公布官方文件，指英國脫歐後，將與歐盟建立臨時關稅協定及其他貿易協定。（法新社）

2017-08-15 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐談判已過兩輪，目前仍沒有實質進展，在第三輪談判前，英國政府今天（15日）公布官方文件，指英國脫歐後，將與歐盟建立臨時關稅協定及其他貿易協定，英國政府認為此舉為企業增加安定性，以因應許多企業對於脫歐的疑慮。

綜合外媒報導，為了減少2019年3月脫歐時與歐盟集團的摩擦，英國政府正在尋求「有時間限制的」暫時性關稅聯盟。該文件提到，英國政府將提出與歐盟建立臨時關稅協定的可能，使脫歐後政體轉換能平穩有序。

報導指出，臨時性關稅聯盟是為了解決企業擔憂，許多企業害怕脫歐後英國海關檢查會變得耗時、耗成本。由於歐盟成員國不得和其他非成員國進行雙邊協議，因此外界認為英國政府可能傾向效仿土耳其，土耳其雖然非歐盟成員國，但仍是一個單獨工業品關稅同盟成員，能與歐盟進行雙邊貿易。

不過建立臨時關稅協定的做法仍遭工黨批評，工黨黨員萊斯利（Chris Leslie）直說，「看來內閣的立場統一，想把政府拉回到（和歐盟）分大餅的狀態。」專家也警告，在脫歐前磋商新的「歐盟-英國自由貿易協定」極為困難。