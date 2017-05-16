重出江湖？ 希拉蕊宣布成立新組織「反川普」

希拉蕊在推特宣布成立一個反對川普政府政策的新政治組織。（法新社）

2017-05-16 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕東山再起？美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）去年在總統大選落敗，日前還傳出她有意參選紐約市長，現在她則宣布成立一個新政治組織，目的是幫助相關團體反對美國總統川普政府的政策。

希拉蕊今天透過推特宣布成立一個名叫「一起向前」（Onward Together）的政治性組織，她在推文中說，這個組織將鼓勵人民參與、組織公共事務，甚至還要出馬角逐民意代表。希拉蕊也特別點出5個反對川普政策的種族及女性權益團體，表示「一起向前」將會幫助這些團體。

希拉蕊最後更在貼文中表示：「過去這一年並非我所樂見的，但我仍然會為此奮鬥下去：一個更友善、更寬容、包容一切的美國。前進吧！」。