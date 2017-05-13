北韓出席一帶一路會議 美：影響他國與會意願

中國一帶一路會議即將展開。（路透）

2017-05-13 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國舉辦一帶一路會議將登場，北韓受邀參加導致西方國家不滿，外媒指出，美國認為北韓參與會影響其他國家與會意願。

《路透》報導，美國警告中國，北韓參加一帶一路會議，將會影響到其他國家的參與意願。消息來源指出，美國駐北京大使館向中方傳遞訊息，認為北韓不斷進行武力恫嚇，目前各國正在對其施壓，邀請北韓是錯誤的。

報導指出，美國國務院東亞及太平洋事務局發言人艾倫（Anna Richey-Allen）表示，美國期望中國能促使北韓就無核化認真進行會談。美方認為，讓北韓在一帶一路計畫中擔任重要角色並不適合。

報導表示，消息指出若北韓擔任會議中重要角色，西方諸國可能會離場，目前西方諸國尚未對此做出決定，也不確定北韓會參與會議哪些部分。