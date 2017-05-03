川普、普廷熱線 白宮：一次非常棒的對話

2017-05-03 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄國總統普廷在當地時間週二（5月2日）互通電話，談論有關敘利亞內戰等問題，白宮表示，兩人進行了一次非常棒的對話。

綜合外媒報導，川普和普廷在電話中討論有關敘利亞內戰的問題，這也是上個月川普下令，對敘國發射59枚戰斧飛彈後，兩人首度談論敘利亞戰事，而在當時，俄國對美國的作法相當不滿。

白宮發出聲明表示，川普與普廷都認為，必須終結敘利亞慘痛的現況，兩人還討論到川普計畫創造一個安全區域，以及越趨嚴重的中東恐怖主義與北韓核武計畫。此外，川普也同意，派出代表到哈薩克參與敘利亞停火談判。

白宮指出，「總統川普和總統普廷都同意，敘利亞內戰所造成的痛苦已經持續太久，所有人都必須盡自己所能來結束這一切。」白宮同時強調，「這是一次非常棒的對話。」