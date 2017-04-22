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中國女亂丟垃圾勸不聽 嗆清潔工「讓你有事做」

2017-04-22  15:40

〔即時新聞／綜合報導〕沒水準！中國湖南滑石新村1名女子，19日亂丟垃圾遭清潔女工指責，竟惱羞成怒大罵，「我不扔垃圾，政府花錢請你做什麼！」

綜合中媒報導，從路人拍攝上傳的影片顯示，1名坐在灰黑色廂型車內的女子，朝窗外丟垃圾，遭勸阻不聽，還探出頭像潑婦般辱罵清潔女工，「我就是要扔，你又怎麼樣？」、「我告訴你，你是吃政府的錢」，一旁的老翁看不下去，跳出來指責女子，她竟還理直氣壯地說，「就是要扔！」並挑釁地對錄影的民眾說，「拍，你們就給我拍！」

中國網友見狀怒批，「胸大無腦」、「真丟邵陽人的臉！」、「哇靠，忍無可忍了，有病吧！撿起來道個歉就好，還撒潑咧」；也有人調侃，「誰家的瘋狗，繩沒牽好牽出來放風啦？」也有人直言，「不尊重辛勤工作的勞動者，正是踐踏自己的人品，更突顯出你的沒素質」。報導指出，當地警方已根據影片找到該名女子，承諾將會按照規定處理。

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  • 中國1名女子亂丟垃圾，遭勸阻不聽，還指責清潔女工，「我不丟垃圾，你哪有工作可做。」（圖擷取自「邵陽我的家」微博）

    中國1名女子亂丟垃圾，遭勸阻不聽，還指責清潔女工，「我不丟垃圾，你哪有工作可做。」（圖擷取自「邵陽我的家」微博）

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