倫敦夜店遭攻擊？ 12人遭毒物灼傷、數百人疏散
2017-04-17 15:21
警消趕赴現場救援。（圖擷自BBC）
〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦一家夜店今天傳出12人被有毒物質灼傷，當時該夜店共有600多人，有200人在救護車到場前先行離開，警方隨後疏散近400人，目前警方仍在調查事發原因，還未逮捕任何人。
倫敦東部多爾斯頓（Dalston）當地時間17日1點多發生灼傷意外，目前確定有12人被有毒物質灼傷，已全數送往同家醫院治療，傷者沒有生命危險，警方已將現場封鎖。
曾有網友麥肯齊（Phie McKenzie）在推特上透露，有毒物質應為化學物質，不過警方尚未證實，目前警方正在確認有毒物質的特性。
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