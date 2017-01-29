川普禁令阻奧斯卡名導出席典禮 各方撻伐

2017-01-29 17:02

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統川普剛上任即簽署嚴格移民審查令，暫停讓難民和7個穆斯林國家的旅客進入美國。以電影《新居風暴》（The Salesman）入選奧斯卡最佳外語片的伊朗籍導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）也受波及，恐怕無法在2月出席頒獎典禮。

美國有線電視新聞網CNN報導，縱使阿斯哈法哈蒂未對此禁令發表看法，但「伊朗裔美國人全國理事會」（National Iranian American Council）會長帕爾西（Trita Parsi）替導演出頭，「奧斯卡獎將在2月26日舉行，這是好萊塢年度最盛大的夜晚。他（阿斯哈法哈蒂）持伊朗護照，因此無法入境。除非川普破例，否則沒轉圜餘地。」

奧斯卡金像獎主辦單位「電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）」的發言人聲明，「不論在國籍、種族、還是信仰的不同，本學院表揚電影藝術的成就，超越國界、向全球觀眾發聲。」

該單位也說「身為電影工業的支持者，也支持全世界的所有人的人權，我們卻發現以《分居風暴》贏得奧斯卡獎的導演阿斯哈法哈蒂、以及阿斯哈法哈蒂本屆入圍影片《新居風暴》以及其劇組可能因信仰和國籍遭禁止入境，讓人實在困擾。」

紐約翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）的推特貼文稱，這種情況「讓人心碎、無法接受。」

美國名電視劇「紙牌屋」的編劇威利蒙（Beau Willimon）則直述，「川普的移民禁令阻擋阿斯哈法哈蒂導演入境美國。他獲最佳外語片的提名。」其他各國演員和影視相關人士也相繼在推特上表達不滿。

有推特網友寫道，「天阿這是真的嗎？Wow，我好希望那些投給川普的混蛋知道他們幹了什麼」，也有網友說，「我寧願讓阿斯哈法哈蒂再度偉大，而不是美國。」

帕爾西說，「顯然，移民禁令為這場盛會蒙上一層陰影。」

相關影音請見：