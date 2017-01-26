歐元18個月內崩盤？ 美國準歐盟大使驚人預言

2017-01-26 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任不到一個月的時間，便在經貿政策上有了諸多改變。外媒報導指出，日前被川普欽點可能接下美國駐歐盟大使的經濟學者馬洛赫（Ted Malloch）受訪指出，他認為歐元存在一些問題，未來趨勢恐怕悲觀，他還大膽預測歐元可能在未來18個月內崩盤。

馬洛赫近日接受《BBC》專訪時說到，他認為歐元存在一些問題，是一個正在走向死亡的貨幣，他還說自已在2017年會做的一件事就是賣出歐元，更大膽預言它很可能在未來一年半內崩盤。馬洛赫還解釋，自己並不是唯一持有這項觀點的經濟學家，世界銀行經濟學家Joseph Stiglitz其實早就已經寫了一本關於這個問題的書。

馬洛赫還提到美國的經貿政策，他說美國和英國可能會在90天內完成自由貿易協議，以過去的標準來說，自由貿易協定需要7年才可以談成，但馬洛赫稱讚美國總統川普的效率很高，應該很快就能完成。