| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

歐元18個月內崩盤？ 美國準歐盟大使驚人預言

2017-01-26  10:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任不到一個月的時間，便在經貿政策上有了諸多改變。外媒報導指出，日前被川普欽點可能接下美國駐歐盟大使的經濟學者馬洛赫（Ted Malloch）受訪指出，他認為歐元存在一些問題，未來趨勢恐怕悲觀，他還大膽預測歐元可能在未來18個月內崩盤。

馬洛赫近日接受《BBC》專訪時說到，他認為歐元存在一些問題，是一個正在走向死亡的貨幣，他還說自已在2017年會做的一件事就是賣出歐元，更大膽預言它很可能在未來一年半內崩盤。馬洛赫還解釋，自己並不是唯一持有這項觀點的經濟學家，世界銀行經濟學家Joseph Stiglitz其實早就已經寫了一本關於這個問題的書。

馬洛赫還提到美國的經貿政策，他說美國和英國可能會在90天內完成自由貿易協議，以過去的標準來說，自由貿易協定需要7年才可以談成，但馬洛赫稱讚美國總統川普的效率很高，應該很快就能完成。

廣告
  • 日前被川普欽點可能接下美國駐歐盟大使的經濟學者馬洛赫受訪指出，他認為歐元未來趨勢恐怕悲觀，更大膽預測歐元可能在未來18個月內崩盤。（圖截自YouTube）

    日前被川普欽點可能接下美國駐歐盟大使的經濟學者馬洛赫受訪指出，他認為歐元未來趨勢恐怕悲觀，更大膽預測歐元可能在未來18個月內崩盤。（圖截自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 歐元 歐盟 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：歐元18個月內崩盤？ 美國準歐盟大使驚人預言


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.