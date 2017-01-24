流亡漫畫家揭中共謊言 畫作在日本熱銷！

「川蔡通話」也成了王立銘的畫作主題，他稱中國大聲指責蔡英文搞小動作卻極力淡化對美國的抱怨，而俄國支持「川菜通話」則讓習近平措手不及。（圖截自日本newsweek網站）

2017-01-24 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕來自中國、筆名「變態辣椒」的漫畫家王立銘因長期受中國迫害，2014年與女友到日本旅遊擔心回國被捕，最後決定流亡日本。他在日本的網路平台上刊登漫畫作品，以畫作及文字揭穿中共的謊言、評論中國事務，近期更與出版社合作推出第一部作品，沒想到竟被搶購一空。

「川蔡通話」也成畫作主題

「川蔡通話」也成了王立銘的畫作主題，他稱中國大聲指責蔡英文搞小動作卻極力淡化對美國的抱怨，而俄國支持「川蔡通話」則讓習近平措手不及。另針對中國的霧霾危害中國人民，王立銘也藉機譏諷習近平「塵埃之上享受健康呼吸，哪會理會霧霾下暗無天日的人民」。

根據《民報》報導，王立銘於2012年時因一張「一人一票改變中國」的漫畫首次被中國國保員警「請喝茶」，並在2013年時以畫作呈現浙江余姚洪水災情遭中國逮捕並拘留一夜。他在近期所出版的漫畫書《中國共產黨撒謊》中，描述了他在中國因領導人不諳幽默、限制人民言論自由而受到迫害。

負責出版《流亡中的漫畫家》的編輯三邊直太週一表示，這本書發行6天就熱銷6000本，讓他們馬上又加印1萬本，並大讚「出版他的書太對了！」王立銘自己也感到意外，並且透露：「能出書是因為日本是言論自由的國家，我現在真覺得流亡日本是因禍得福了。」

王立銘在書中指出，漢語的「國保」與「國寶」同音，所以中國人私下將國保員警以「熊貓」之稱代替，並且描述中國在教育上以洗腦的方式灌輸國民意識，更舉例北京某知名公立小學有一句口訣：「一個日本人、拿著一把刀、殺了一口人、流下四滴血。」

王立銘諷習近平「塵埃之上享受健康呼吸，哪會理會霧霾下暗無天日的人民」。（圖截自日本newsweek網站）