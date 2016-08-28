不爽通緝照片太醜 正妹逃犯留言給美照
2016-08-28 16:24
不滿通緝照（左）太醜，正妹逃犯留言要求換美照（右），讓人啼笑皆非。（圖擷自《雪梨晨鋒報》）
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方日前在臉書上發布通緝照片，指照片上女子從戒護中心逃獄，希望民眾可以留意周遭，協助警方找回逃犯，不料，女逃犯不滿警方發布的通緝照片，竟然在通緝文下留言貼照片，要求換美照。
根據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，雪梨警方日前在臉書上發文，指18歲的女子艾咪（Amy Sharp）從戒護中心脫逃而出，警方在通緝文中表示她對民眾的威脅不大，但呼籲民眾留意四周並提供線索，已期早日將逃犯追回，文中包含兩張艾咪的照片；女逃犯看到通緝照片後大表不滿，直接在通緝文下留言說：「請你們換這張照片，謝謝」，並附上一張美美的生活照。
艾咪的留言隨即引起網友關注，超過5萬人對她這則留言按讚，有人提議警方根據留言，去追查她的下落，最終艾咪在週六被警方逮回，有網友開玩笑說：「以後警方多了新的投案手段，故意放醜照，讓犯人不滿出面」。
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