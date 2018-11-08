眼前醉夫遭輾死 醉妻回「怎麼可能」

2018-11-08

夫妻相距才3公尺 酒醒才知痛失摯愛

〔記者陳薏云／新北報導〕53歲高姓男子，6日晚間與妻子及友人坐在新北市石碇區碇坪路一段騎樓飲酒，喝茫後，高男獨自躺在馬路中央雙黃線上呼呼大睡，一輛準備回程的公車未注意到高男，當場將其輾斃，離譜的是，高男妻子就坐在距離3公尺的路邊，卻因喝醉完全沒發現丈夫死在眼前，清醒時才知道摯愛已經離世，悲痛欲絕。

警方調查，6日晚間6時許，住石碇山區的高男、57歲李妻及一名陳姓友人相約下山飲酒，3人從高男住家搭乘計程車出門，高原想去北市萬華喝酒，但陳男只想在住家附近小酌，3人臨時在碇坪路一段下車，買了高粱及幾瓶藥酒，坐在路邊騎樓喝了起來。

喝到一半，高男疑似想要領錢再去買酒，便前往碇坪路上的郵局，不料因酒意甚濃，操作提款機時還按錯號碼，導致提款卡被吃卡，陳男打電話報警，要求警方到場協助處理。

警方到場發現高男等人爛醉如泥，便協助撥打電話給郵局客服中心，隨後告知高男等人，「在路邊飲酒要注意財物及人身安全」，由於3人並未犯法，警方規勸後離去，高男等人繼續在騎樓飲酒作樂。

3人一直喝到晚間8時許，喝醉的高男步伐潦倒的走到馬路中央，先是坐在雙黃線上發愣，數台行經的轎車及時閃過他，但高男卻不理會行車，「趴」一聲躺在雙黃線上呼呼大睡，59歲鄭姓公車司機駕駛666號路線公車行經，因車體較大且天色昏暗，未發現高男便行駛過去，左後輪輾破高男的頭，當場死亡。

肇事駕駛發現嚇得報警

鄭姓司機發現輾到異物後下車查看，發現竟是一個人，嚇得急忙報警。李女及陳男醉到完全沒發現高男命喪輪下，警方告知兩人「你們朋友出車禍了」，兩人還回應「怎麼可能」，甚至因酒醉還在現場嘔吐，直到警方將兩人帶回派出所，才相信高男已經死亡。

高男與妻是國道清潔員

據了解，高男與妻子皆在國道的服務區擔任清潔員，與28歲女兒同住，平常也常搭公車前往市區，就連不慎肇事的鄭姓司機也載過他。李女較為清醒後知道丈夫死訊，表示自己喝多了，完全沒有看到丈夫走到路中央，情緒數度崩潰，警訊後也將鄭姓司機依業務過失致死罪嫌送辦。