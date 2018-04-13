「活得累」 補教名師豪宅上吊亡

2018-04-13

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕中部地區知名的許姓補教老師，昨天清晨傳簡訊給胞姊，指自己活得很累，很想解脫，姊姊上午見到訊息，趕緊透過台北市警方聯繫台中警方，員警上午8時會同消防局馳抵時，許男已在獨居的透天豪宅上吊身亡；家屬指輕生動機非罹患精神病或經濟問題，應是與前妻離婚影響心情，身體健康也亮紅燈。

許男的補教界友人說，許師的學生遍及台中、彰化、嘉義、台南、高雄，極盛期學生約4000人跑不掉，年收入動輒3000餘萬元，但隨時代變遷，後來學生數大不如前，台中已無授課點，去年曾約友人洽談，希望能在員林重振事業。友人說，許師為人豪爽，去年與他碰面時仍談笑風生，昨得知憾事，不勝唏噓。

中市警方昨天上午接獲通報，派遣員警趕往與消防員破門而入，可惜已來不及。許男的胞姊趕來後告訴警方：「一切低調，讓他（死者）好好的、平靜的走。」

據指出，許男是補教名師，收入高，但與妻子多年前離婚後，為此大受打擊，家屬表示他因家庭與健康都亮紅燈，近期情緒更是不佳。警方研判，許男昨清晨傳簡訊給胞姊後即輕生，現場沒有遺書；檢警認定無他殺之嫌，相驗後結案。

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