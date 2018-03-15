種大麻種成大盤 媽媽當他綠手指

2018-03-15

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子平日宅在家當自耕農，但他不種蔬果，卻種起大麻牟取暴利，警方上門查緝，起出16株大麻植栽及大麻花成品，初估1株大麻年收4次，每株年產值有3萬到400萬元，16株大麻年產植超過5000萬元，讓同住林母錯愕驚呼：「以為兒子只是喜歡種花花草草，沒想到竟種這些害人的東西。」

警方調查，37歲林男家中經濟狀況不錯，平時會幫忙母親經營的氣瓶填充生意，卻在自家透天厝2樓種起大麻，他先上網以比特幣從國外網站購得大麻種子郵寄台灣，再從網站研究種植技術，購買植物營養液、植物生長燈具、水質檢測器、濕度控制機等器材。

他同時架設水管使用水耕方式繁殖大麻，室內設計自動照明及灑水系統，並使用電風扇、除濕機等設備，讓溫室保持通風，加速大麻成長，手法專業，成品在大麻黑市有很高評價，台中市警方據報，前天逮捕正要出門的林男。

警方起出16株大麻植栽及900多公克的乾燥大麻花成品，並查扣相關種植器具等證物。警方說，一株大麻每3個月可以採收一次，一年4次採收加工為成品後，以目前大麻每公克市價1500元，每株起碼有3萬到400萬元的利潤，16株大麻年產值超過5000萬元。

但林男辯稱，所種植大麻經乾燥後，以每公斤42萬元販賣給中下游毒販，目前僅採收一次販賣，近日將第2次採收即被查獲，警方懷疑他的說詞避重就輕，訊後先依毒品罪嫌送辦，再深入追查大麻流向。