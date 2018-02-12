多麼痛的代價／醫改會︰慎訂空中轉診規範

2018-02-12

〔記者林惠琴、王秀亭／綜合報導〕黑鷹直升機深夜執行蘭嶼患者回台治療任務，卻不幸發生意外，機上6人全數罹難，事件之後，應深切探討離島醫療是否有更適切的方法，畢竟這麼多條人命的成本太大了！醫改會副執行長朱顯光認為，必須更謹慎訂定空中轉診規範，並強化遠距醫療會診機制，避免深夜飛行、降低風險。

醫療直升機 最快7月進駐

衛福部則表示，預計最快今年7月起，在金門、馬祖、澎湖等三地離島設有常駐醫療直升機，由衛福部跟地方政府編預算支付。至於綠島、蘭嶼，由於直升機由台東出發，往返時間在一小時以內，仍將維持現行由空勤總隊協助。

目前蘭嶼、綠島醫療後送機制，台東縣衛生局醫政科長蘇美珠表示，經兩鄉衛生所醫師評估後，需緊急送醫治療的病患，符合空中轉診後送條件者，經空轉審核中心同意，由空勤總隊直升機後送；不符空轉條件、仍有緊急就醫需求者，會轉由海巡署巡防艇協助運送，狀況輕微可自行搭機的病患，則改搭交通船或飛機至台東。

朱顯光認為，目前離島民眾發生腦中風、急性心臟病、重大外傷、高危險妊娠、新生兒重症等情況，可後送回台治療，但由於不只涉及病安，也涉及飛安，對於執行直升機的設備、人員，以及空中轉診流程，應有一套更謹慎的規範，同時離島醫療資源不足，往往未能具備所有專科醫師，建議可強化遠距醫療，透過與本島專科醫師視訊會診，釐清患者狀況，給予緊急處置的建議，提供當地醫師更多的支援，延長患者可待援時間，至少等到視線清楚的白天再飛行，降低意外發生。

中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源指出，離島醫護人才必須加強培育，可規劃更多鼓勵措施，並且得充實相關設備，以改善醫療資源不足的問題。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼等離島，因為當地無大型醫學中心，遇到急重症僅能初步處理，再由本島派直升機前往接送患者回台就醫，一年需求約200多趟。

蔡淑鳳說，由於從本島前往金門、馬祖、澎湖的直升機，多由台北或高雄出發，來回一趟要2.5至3.5個小時，為了避免延誤治療黃金期，規劃在此三地設置常駐醫療直升機，飛行時間將可減少一半，已於去年完成招標作業，確定由飛特立與凌天航空共同承攬，待購買飛機與建置停機坪等前置工作準備完畢後，即可正式實施，預計最快7月上路。