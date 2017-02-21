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賣移民配額騙錢 加碼博弈吸2.9億

2017-02-21

〔記者錢利忠／台北報導〕浩天投資顧問公司出售移民配額吸金，去年被澳門政府查辦，再傳出涉嫌以投資澳門博弈為幌子，吸金2.9億元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索浩天投顧及副總裁張峻豪、女會計蔡宴溱、陳姓職員、關係企業徐姓負責人等人住處，並約談4人及1名證人說明，浩天負責人呂達凱滯留國外，全案朝違反銀行法方向偵辦。

檢調獲報，浩天投顧涉以投資澳門博弈事業名義對外募資，以60日投資新台幣25萬元為1單位，每單位可領5%保證利潤為號召，自103年8月迄今吸金約2.9億元，不少台灣投資者受騙上當、血本無歸，向調查局報案。昨天檢方訊後將蔡女諭令50萬元交保，蔡女與張峻豪均被限制出境、出海及住居，因蔡女籌不出錢，檢察官降保為20萬元。

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  • 澳門。 （記者謝君臨攝，資料照）

    澳門。 （記者謝君臨攝，資料照）

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相關關鍵字： 博弈 澳門 移民配額 非法吸金
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