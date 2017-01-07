性侵少女卻說愛妻 小姨子轟暴夫求免死鬼扯

2017-01-07

〔記者陳薏云／新北報導〕狠心殺妻的施嫌獲判免死，施妻的妹妹昨晚痛批：「法官判決太扯了！他對我姊姊若有感情，會對她家暴嗎？會在有婚姻關係時去性侵少女嗎？」

妹妹強調：「施男從案發到現在都沒有說過對不起，這樣叫有教化可能？」「他若假釋出獄，那我們生活該怎麼過？我一定會上訴！」

士林地院法官認為施男因無法原諒妻子移情別戀、人工流產，才起殺機，對妻懷有感情，認施男良心未泯，判無期徒刑。

妹妹昨由《兒童權益促進會》理事長王薇君陪同出面，無法接受法官判施男免死的理由，邊講邊緊握王薇君的手，氣得顫抖。

暴夫還嗆岳家 出庭就打死

妹妹反駁，施男根本胡謅，「姊姊是為了逃離家暴，根本沒有什麼移情別戀！」她表示，當初姊姊因被家暴，訴請離婚一直未果，才嚇得搬到台北躲藏，施男不惜擄人也要找到姊姊，「姊姊為了保護我，也很少跟我聯絡」，想不到保護到她，自己卻難逃毒手。

小姨子：他若出獄 我們該怎麼過

妹妹害怕地說：「第1次開庭時，施男就直接嗆『家屬敢出庭就打死她』，因為這句話，我半年搬了3次家，失業無法工作，每天睡不著，就怕他或壞人找來，就醫後還被診斷出罹患憂鬱症。」她表示，好不容易慢慢振作，開始工作，昨天下午聽到判決結果，心中陰影再度湧現，只好再請假。