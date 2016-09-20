用遊戲寶物為餌 性侵13男童、少年

2016-09-20

〔記者王定傳／新北報導〕新北市程姓男子透過臉書、LINE等方式，分別約13名男童、少年外出，帶到租屋處、國小等處性侵，還將犯案過程拍照、錄影留念，事後給被害人現金、線上遊戲寶物；新北地院認定，程男嚴重影響被害人身心健全發展，考量他認罪，並與部分被害者和解，依妨害性自主罪判8年5月徒刑，其中7個月得易科罰金，可上訴。

檢警調查，28歲程男從前年開始，透過臉書及LINE、BeeTalk等手機通訊軟體尋找目標犯案，被害男童及少年的年紀從10歲至15歲不等，程男以各種話題搭訕、交朋友，再邀約碰面。

拍照、錄影 判8年5月

檢警指出，程男長相斯文且談吐有禮，又懂電玩遊戲等話題，待被害人放鬆戒心後，再帶到自己的租屋處、MTV電影館、美術館、新北市某國小，「盧」少年替他打手槍、口交或性交，完事後再致贈現金、鞋子、遊戲寶物等物封口，但也有部分被害人什麼都沒拿到；程男在性侵過程中還會拍照或錄影留念。

直到有被害者遭侵害後，言行舉止怪異，老師發覺追問得知原委報警，去年12月底，檢警搜索程男租屋處，查扣22段影片，程男還分別以每名少年的姓名命名檔案並分類，檢警追出有13名被害者，程男認罪，與其中4名被害者和解，另有5名被害者表示不追究。

合議庭認為，程男所為嚴重影響被害者對兩性關係、性別認同及身心健全發展，考量他認罪，與部分被害者和解，依對未滿14歲之人性交、對14歲以上未滿16歲之人性交等23罪判刑。