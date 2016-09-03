夥友撿屍輪流上 碩士生判6年半

2016-09-03

〔記者楊國文／台北報導〕高姓碩士生和鄭姓友人到夜店，將正妹小柔、小玲（化名）帶出場撿屍性侵，高男甚至輪流性侵2女。高、鄭到案辯稱是你情我願，法院認定兩女到摩鐵已是酒醉狀態，依乘機性交罪，各判6年半、3年10月定讞；小柔另對高男索賠100萬元，高等法院昨判高男應賠償精神慰撫金50萬元確定。

高、鄭2男100年12月到北市信義區某夜店，向小柔、小玲搭訕後，4人喝酒跳舞。

隔天凌晨3時許，2人見兩女已有醉意，攔搭小黃，指示運將在松山區摩鐵前停車，高、鄭攙扶閉眼、垂著頭、全身癱軟的小柔、小玲，分別進入房間。

鄭男性侵完小玲，傳簡訊告訴高男並先離去，高男到小玲房間，又性侵小玲。

高、鄭到案辯稱，雙方是一夜情，非性侵；法院認定兩女到摩鐵已是酒醉狀態，依乘機性交罪重判定讞，應入獄。