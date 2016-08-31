大學生性侵國中女 逼找同學陪睡

2016-08-31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某私立大學廖姓學生，散佈女國中生小芳（化名）裸照，威脅性侵她後，又用粗鄙言詞恐嚇「我還是會X妳」、「讓我滿意後，我會讓妳自由」，並威逼小芳物色女同學給他逞慾，台中地院依性侵害等判刑4年；他上訴並拿出大學休學證書，希望法官同情給予緩刑，台中高分院卻認為唸大學理應更尊重女性，「自不宜輕罰」，維持4年徒刑，不給他緩刑，可上訴。

判決書指出，就讀大學進修部的廖男，去年透過交友網站認識僅14歲的國中女學生小芳，以小芳檢舉他，導致交友網站帳號被停權，要求傳送裸照彌補損失，小芳竟自拍裸胸與下體照片10張傳給他。

廖男以裸照威脅她，去年4月至5月間，用手機傳訊息，恐嚇小芳見面，否則「裸照要放在學校網站散播」，小芳赴約被廖載到廢棄工廠性侵。

廖又於去年8月7日與10日，傳「讓我滿意後，我會讓妳自由」、「我放過妳之前，可以再讓我高潮一次嗎？」等簡訊威脅小芳，還要小芳物色國中女同學供他逞慾，還稱「禮拜二晚上沒有，就妳自己補」，小芳心理受創並有自殺傾向，8月24日由母親報警。

台中地院審理時，廖男坦承犯行，並賠償60萬元和解，請求法官輕判。法官認為，廖男犯罪手段惡劣，甚至用粗鄙言詞恐嚇小芳「我還是會X妳」，雖小芳哀求「我不是玩具」，廖男仍回答「讓我滿意後，我會讓妳自由」，還威脅物色女同學給他洩慾，依對少年犯強制性交罪與未遂罪判處4年徒刑，另對少年犯恐嚇危害安全罪，處3個月，這部分可易科罰金。