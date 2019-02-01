病男遭妻兒「潑冷水」趕出門 10年後訴離爭得這些財產…

2019-02-01 23:02

〔記者王捷／台南報導〕年過60歲的李姓男子40多年前與妻子結婚，他自稱28年來賺的每一毛錢都交給妻子家用、買房，後來因為下肢病變丟了工作，妻兒卻對他不聞不問，在病床前對他潑冷水、拿掃把掃他的臉，最後他向哥哥哭訴，哥哥才將他接回家照顧，現在哥哥人走了，他打離婚官司獲准，法官依據民法第1030條夫妻財產分配，判李男可分到200多萬元財產。

李男約在10年前發現工作導致他下肢病變，無法久站，還有尿失禁問題，因此失業，所幸兒子已大學畢業開始工作，他以為可以安然退休，沒想到妻兒見他不能工作，並沒有照顧他，反而在他臥病時，半夜到床邊潑冷水、不讓他睡覺。

李男向哥哥哭訴，哥哥看不下去，衝到李家將他帶回自己家照顧。李男控訴，他離家10年多來，妻兒沒有給他一通電話、一封簡訊，甚至換電話讓他無法聯絡，連兒子結婚也不告訴他，讓他錯失婚禮。

李男曾透過大嫂報案，請求兒子扶養，最後拿到扶養費，但仍踏不進家門，直到哥哥也走了，他去年決定打離婚官司。

李妻得知李男想離婚，還想平分夫妻財產，當庭否認虐待李男，她辯稱丈夫早在離家前就沒有工作，就算有工作，薪水也不到2萬元，無法養家，況且名下的住家還是當時父母資助才能購買，李男沒有出到錢。而李男離家後，她擺攤做生意，生活相當困苦。住家雖然有換電話，但住址都沒變，李男隨時都可以回家。

李男的兒子作證時也說，當時父親怎麼離開家，就怎麼回家，沒人拒絕父親，他否認母親曾對父親施虐，也記得房子是外公買的。

不過，法官審核李男的勞保記錄、殘障手冊，確認李男在10年前因病無法工作，李男與李妻的說法，雖各自有證人證明，但都屬傳聞證據，但兩人分居是事實、李妻也換了電話，足以判准離婚，依據民法第1030條，如果夫妻沒有事先分配財產，則由法院審理分配，法官依據李男收入及李妻名下財產，判決李男可分到200多萬元財產。

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