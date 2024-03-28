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強索檢舉賄選獎金「吃紅」 屏東前偵查隊長邱奕成改判3年8月

屏東縣刑警大隊前偵二隊長邱奕成涉嫌貪瀆案，高雄高分院更一審從輕改判3年8月。（資料照，取目臉書）

屏東縣刑警大隊前偵二隊長邱奕成涉嫌貪瀆案，高雄高分院更一審從輕改判3年8月。（資料照，取目臉書）

2024/03/28 10:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣刑警大隊前偵二隊長邱奕成，被控向檢舉人索賄破案獎金，被地院依違反貪污治罪條例判刑4年，高等法院高雄高分院更一審上午宣判，從輕改判3年8月。

據了解，2018年11月間，被告邱奕成擔任屏東內埔警分局偵查隊副隊長，受理一起賄選檢舉案，涉嫌利用其職務向檢舉人A男表示，事成後索取2成的檢舉獎金，A男擔心檢舉身分曝光、請領檢舉獎金不順，只好同意。

前年3月18日，檢舉金80萬元核撥下來，邱已調升刑警大隊偵二隊長，開偵防車載A男到地檢署領取支票，再轉往銀行兌現，途中邱員拿出牛皮紙信封，A男把16萬元裝入，放在車內中央扶手區，隨後抵達住家後下車。

邱員開車離去後，被廉政署人員一路跟蹤，進入屏東縣警局中庭停車場，立即展開搜索，當場在他身上查扣16萬元賄款，依違反貪污治罪條例罪嫌，移送屏東地檢署偵辦、起訴，並被地方判處有期徒刑4年，褫奪公權3年。

邱員不服上訴，被高雄高分院駁回後，再上訴最高法院撤銷發回，更一審上午宣判，改處有期徒刑3年8月，褫奪公權3年，尚未定讞。

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