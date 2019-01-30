大頭寶寶現身 文山二分局送暖 弱勢童笑開懷

2019-01-30 14:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕「哇!是警察伯伯ㄟ！還有警察姐姐！ 」春節前夕，台北市文山二警分局特別派出大頭警察寶寶，到轄內忠義育幼院關懷幼童，並送上生活營養品，包括適合偏瘦嬰幼兒專用的小安素及鋼杯予院方，以行動照顧幼童。

分局長王旭昌表示，近來虐童案件迭起，為呼應社會關懷聲音，適逢加強重要節日安全維護工作期間，特別安排時辦理關懷慰問活動，用行動關懷兒童。

忠義育幼院以兒少福祉為中心，收容棄嬰、遊童、家庭遭遇重大變故之兒童及少年。文山二分局同仁跟隨接待人員的腳步至位於二樓的兒童住宿區，小朋友見到大頭警察寶寶的那一刻，更是興奮到忍不住拍打大頭寶寶的肚子，氣氛熱烈。

院方接待人員表示，院內收容之兒少皆為保護個案，平常無法暴露於鏡頭下，即使無法以影像記錄與小朋友互動的過程，他們臉上的笑容仍然感動所有同仁，轄區興隆派出所副所長陳奕達提到，若有需要派出所的地方，警方願全力提供必要協助。

這次活動讓同仁深受感動與啟發，文山二分局盼藉此拋磚引玉，籲請社會熱心人士多加關懷、幫助需要被幫助的人，讓大家都能平安過好年。

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