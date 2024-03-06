自由日日Shoot》6成5免關 詐騙禍害大 判太輕 民無感

詐欺案判刑人數佔比

2024/03/06 05:30

蔡清祥︰確實偏輕 漏未斟酌輕判要上訴

〔記者林哲遠、吳政峰／綜合報導〕檢警調等執法機關近幾年強力偵辦禍害社會的詐欺犯罪，將眾多詐騙犯送進法院受審，不過一項統計顯示，詐欺犯獲判三年以上刑度者僅○．五％，被判六月以下或拘役免關者，則有近六成五。立法委員陳素月昨在立法院資詢時說，民眾普遍認為詐騙刑責太輕，所以無感；法務部長蔡清祥也坦言法院判決「確實感到偏輕」，他已要求檢察官對過輕判決提起上訴、矯正署從嚴審核詐欺犯假釋，如若法定刑責不足以遏止，也會檢討再提高。

矯正署從嚴審核詐欺犯假釋

法務部表示，電信詐欺案的被告大多是車手與人頭帳戶，刑度普遍不重，而較難追緝的中、高階幹部或首腦，即便抓到了，刑度超過三年的比例也不高，二○二三年僅○．七％，明顯偏輕。

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法務部指出，檢察官論告時都會蒐集相關刑度因子，若法官有漏未斟酌之處而輕判，會建議檢察官研擬上訴；矯正署對詐欺案件受刑人的假釋審核案，若是詐團首腦、重要幹部、犯罪所得龐大、被害者眾、拒絕賠償、屢犯等惡性較重大情節，假釋審查委員會將從嚴審核，不輕易放人復歸社會，假釋前也會函詢被害人意見。

司法院︰建立刑事量刑 供法官參考

司法院則表示，實務上抓到多為車手等外圍份子，惡性與核心首腦有別，考量被告涉世未深、經濟狀況、年齡等因子，現今有六成處一至二年刑期，符合減刑事由者再減至一年以下。司法院說，已建立刑事案件量刑審酌事項參考手冊供法官參考，開設量刑實務發展課程讓法官進修，並優化前科紀錄表，確認被告是否為累犯等。

陳建仁︰已攔阻與追回詐款116億

行政院與陳建仁指出，國家打詐辦公室成立後，已攔阻一千八百五十一萬通境外電話詐騙、八百多萬通惡意簡訊，攔阻案件一萬三千多件，攔阻金額高達七十六億元，追回不法集團所得約四十億元；政府會持續強化跨部會打詐，努力讓民眾有感，也期盼未來能結合科技偵查法、打詐專法讓打詐更得心應手。

陳素月表示，自二○一七年至二○二一年，詐欺案法院判決有罪者有六萬九千七百四十一人，其中判拘役者佔二十一．六％、六月以下四十三％、一年以上三年未滿者二十九．三％，三年以上○．五％，刑期太輕對於詐欺犯無嚇阻作用。

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