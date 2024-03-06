自由日日Shoot》阻詐 促平台業者落實規範 否則連帶賠償

詐欺案判刑人數佔比

2024/03/06 05:30

法界︰對惡性被告加重刑責 弱勢者不用過苛

〔記者吳政峰／台北報導〕政府高度重視詐騙犯罪問題，逮捕眾多詐欺犯送審，但統計顯示獲判三年以上刑度者不到一％，判決免關者高達六成五。法界人士認為，加重刑責可增加嚇阻力，尤其是惡性重大者，但若是外圍分子、弱勢被告不宜過苛，畢竟刑法屬於最後的手段。

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此外，前端管制方面，立法者可修法設計責任避風港，條列出業者必須遵循規範，若未落實，就讓他面臨連帶賠償責任，填補被害人因相信平台廣告而受到詐騙的損失。

律師張道周表示，詐團目前多利用網路詐欺，不少是在社群平台投放廣告，建議也可思考加強前端管制，投廣告採實名制，若事後發生詐騙，可供查緝；課予業者事前審查義務，遇到疑似名人等詐騙，應透過各種方式驗真；事後審查若發現有詐騙的高機率，應下架避免擴散。

張道周認為，業者的審查義務猶重於收費廣告，對個人帳號則採一般注意密度，以兼顧言論自由；此外，條列出業者須遵循的規範後，未落實的業者，就可能面臨連帶賠償責任。

司進會︰課業者審查義務 減少平台洗錢機率

台灣司法人權進步協會理事長何俊英也認同投廣告採實名制，並立法課予平台業者審查義務，減少平台淪為洗錢管道的機率。

何俊英認為，名人詐騙都快溢出網路河道，平台業者審查員每天看那麼多內容，會不知道哪些廣告有問題嗎？他建議，平台若要在台營業，收受廣告刊播時就應開發票，除可降低逃漏稅質疑；若爆發詐騙爭議，也有管道找人。

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