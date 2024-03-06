為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

自由日日Shoot》阻詐 促平台業者落實規範 否則連帶賠償

詐欺案判刑人數佔比

詐欺案判刑人數佔比

2024/03/06 05:30

法界︰對惡性被告加重刑責 弱勢者不用過苛

〔記者吳政峰／台北報導〕政府高度重視詐騙犯罪問題，逮捕眾多詐欺犯送審，但統計顯示獲判三年以上刑度者不到一％，判決免關者高達六成五。法界人士認為，加重刑責可增加嚇阻力，尤其是惡性重大者，但若是外圍分子、弱勢被告不宜過苛，畢竟刑法屬於最後的手段。

此外，前端管制方面，立法者可修法設計責任避風港，條列出業者必須遵循規範，若未落實，就讓他面臨連帶賠償責任，填補被害人因相信平台廣告而受到詐騙的損失。

律師張道周表示，詐團目前多利用網路詐欺，不少是在社群平台投放廣告，建議也可思考加強前端管制，投廣告採實名制，若事後發生詐騙，可供查緝；課予業者事前審查義務，遇到疑似名人等詐騙，應透過各種方式驗真；事後審查若發現有詐騙的高機率，應下架避免擴散。

張道周認為，業者的審查義務猶重於收費廣告，對個人帳號則採一般注意密度，以兼顧言論自由；此外，條列出業者須遵循的規範後，未落實的業者，就可能面臨連帶賠償責任。

司進會︰課業者審查義務 減少平台洗錢機率

台灣司法人權進步協會理事長何俊英也認同投廣告採實名制，並立法課予平台業者審查義務，減少平台淪為洗錢管道的機率。

何俊英認為，名人詐騙都快溢出網路河道，平台業者審查員每天看那麼多內容，會不知道哪些廣告有問題嗎？他建議，平台若要在台營業，收受廣告刊播時就應開發票，除可降低逃漏稅質疑；若爆發詐騙爭議，也有管道找人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由日日Shoot》6成5免關 詐騙禍害大 判太輕 民無感
2024/03/06 05:30

自由日日Shoot》6成5免關 詐騙禍害大 判太輕 民無感

定期定額台股科技基金 晉身AI投資贏家

專挑年輕女性 SLE病友盼擺脫經濟惡循環
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播