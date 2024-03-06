Air Tag藏乳膠枕當生日禮物 恐怖男監視女友有無每晚回家

李姓男子把Apple Air Tag定位追蹤器裝設在乳膠枕內，寄給女友當作生日禮物，實際上卻在監視她有無每晚回家。（資料照）

2024/03/06 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台中李姓男子把Apple Air Tag定位追蹤器裝設在乳膠枕內，寄給女友當作生日禮物，實際上卻在監視她有無每晚回家，兩個月後，女友想換洗枕頭套，才赫然發現乳膠枕內藏有定位追蹤器，新竹檢方依妨害秘密罪嫌將李男起訴。

女友兩月後換枕頭套 才知藏追蹤器

檢方指出，去年十月李男將Apple Air Tag定位追蹤器裝設在乳膠枕後，寄到新竹縣新豐鄉陳女居處當生日禮物，李透過自己手機內應用程式APP，竊錄陳女是否回家及其生活作息與動態。

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其原理是如果Air Tag和擁有者間的距離，已經超過藍牙範圍，擁有者就能透過「尋找」網路來追蹤，只要Air Tag周邊有Apple裝置，就會偵測Air Tag發出的訊號，回傳到伺服器上並傳送給擁有者，也就是Air Tag偵測到陳女的蘋果手機時，會傳送位置訊息到iCloud，李男就知道陳女已經回到住處了。

去年十二月，陳女換洗枕頭套時赫然發現Air Tag定位追蹤器藏放在乳膠枕內，經報警查獲，檢方依刑法無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪嫌起訴李男，事後李男就這部分案情與陳女達成和解，換取李女在法院審理時撤回告訴。

男嫌露餡還傳訊息恫嚇 處拘役20天

此外，李男露餡後以LINE傳送訊息給陳女，恫嚇「憤怒的時候我就會想怎麼殺了你」等，新竹地院依恐嚇危害安全罪處拘役廿天，得易科罰金。

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