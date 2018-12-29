浩鼎案》翁啟惠癌症疫苗研究未中斷 笑說：終於學會用LINE

2018-12-29 07:11

記者黃以敬、黃捷／專訪

浩鼎案調查、審理兩年多，前中研院院長翁啟惠幫女兒賣十張股票被指「內線交易」查非事實而不起訴，被控貪污罪嫌也一審宣判無罪，外界過去種種質疑逐一證實不真。但卻已因此辭去中研院院長一職，翁啟惠受訪指出，「我因此學到很多經驗及教訓，過程中，也很高興認識了很多支持的人，但也更看清楚一些朋友。」而如今有更多時間做最愛的研究工作。

這位創出全球最尖端生醫科技的科學家，更樂道另有一大收穫，就是終於學會用LINE了！

在遭檢調搜索時，檢察官說要查看他的LINE通話紀錄，怎知這位大科學家竟然還在用最傳統的黑莓機，根本不會用LINE。

翁啟惠笑說，「我才第一次學會用LINE。後來把用了多年的黑莓機終於換掉，現在可以用LINE打免費電話了。」

翁啟惠還曾湊巧地連續三次搭到同一位「牧師」司機開的計程車，這司機對翁說有爲他禱告，也相信一定會沒事。而以前不上教會的翁啟惠，現在會跟太太一起上教會聽佈道了。

儘管遭遇浩鼎案莫大衝擊、常要面對調查與偵訊，翁啟惠還是每天做研究，在他的研究室，目前還有十多種癌症疫苗相關研究在進行。「現在，我更是每晚都會想想要做什麼新研究。」

事實上，翁啟惠也是中研院史上唯一一位，從基層助理做起，且在任內有持續做研究發表的院長，「還是覺得很幸運，可以持續不斷我最喜歡的研究工作。」

外界因為浩鼎案，曾把翁啟惠繪聲繪影說成愛玩股票、會爲了幾千萬就賤賣中研院的惡人。但實際上，中研院迄今最獲利的前十大技轉案中，就有六項是翁啟惠的研發，爲中研院與國庫帶入豐厚技轉金。而在中研院院長任內，翁啟惠卻是放棄了所有技轉案應得的技術股。

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