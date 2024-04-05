嚇壞人！機車遭撞飛卡餐車 車身全毀還「不斷催速」

機車卡在一旁餐車上，油門還不斷催速，情況危急。（民眾提供）

2024/04/05 00:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮今（4日）早發生離奇車禍，許男騎乘的機車與轎車擦撞，許男連人帶車摔飛逾5公尺，許男倒臥在地，機車則撞到一台餐車，眾人將許男救起，卻發現幾乎全毀的機車，還不斷在催速，嚇得不知所措，經機車行老闆關閉油門才熄火，虛驚一場，而許男腹部和肢體擦傷，無生命危險。

警方表示，事故發生在今日早上9點多，許姓騎士（18歲）行經斗中路往東方向與中新路口時，不慎遭一輛同向，欲右轉中新路的自小客車碰撞，導致許男摔車，受有腹部和肢體擦傷，意識清楚，但機車被撞得零件四散，還卡在一旁的餐車上，怎麼拔都拔不出來，由於機車引擎持續發動，又無法關閉，餐車老闆只能暫時停止營業。

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不過有民眾發現，事故機車後4碼為「7995」，被撞餐車車牌後4碼為「7905」，號碼幾乎雷同，驚覺不可思議，許男被送醫救治後，僅受有腹部和肢體擦傷，無生命危險，另外機車經關閉引擎啟動器後就立刻熄火，讓附近居民虛驚一場。

警方表示，清明連假首日，不少民眾趕著出門祭祖掃墓，初步判斷轉彎車未禮讓直行車，雙方經酒測值為零，詳細肇事原因待事故鑑定釐清。

機車零件四散，幾乎全毀，甚至卡在餐車上，拔都拔不出來。（記者陳冠備攝）

民眾發現，事故機車車牌後4碼，與被撞餐車車牌後4碼幾乎雷同。（民眾提供）

許男被送醫救治後，僅受有腹部和肢體擦傷，無生命危險。（民眾提供）（記者陳冠備攝）

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