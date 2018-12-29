浩鼎案》解讀OBI822盲解 在台被追殺 卻在國際獲肯定

2018-12-29 06:55

記者黃以敬、黃捷／專訪

前中研院院長翁啟惠因為浩鼎案而成為史上第一位遭以貪污罪起訴的中研院院長，歷經兩年多調查、審理，昨日一審宣布無罪，學術界、生技界多讚許還諸清白。而當初引發所有風波，只因2016年2月，被媒體圍堵而對浩鼎生技公司乳癌新藥OBI822二期解盲試驗說了幾句話，認為「數據顯示有一定成效、不算失敗」；這位一度被視為最可能幫台灣贏得諾貝爾獎的科學家，就此捲入翻天覆地的浩鼎炒股風波。

而迄今，OBI-822在台灣、美國、澳洲等均獲准進入第三期臨床試驗。也證實，當年翁啟惠評論OBI822解盲試驗的說法符合科學性且完全正確。

當年浩鼎OBI822解盲試驗數據公佈，幾百位受試者施打疫苗免疫反應成效率並未達到浩鼎預設目標值，當時台灣一窩蜂解讀是「失敗」。

但翁啟惠面對媒體圍堵時，說了「雖然統計學上沒達到顯著的療效標準，但逾八成打疫苗病人有產生免疫反應，是有一定效果的，不代表失敗。」 這段話就成了外界批評他幫浩鼎「護航」的起點。

而到今日，翁啟惠受訪仍強調，「那只是作為科學人，依試驗數據，作了專業且忠實的陳述。當初是浩鼎把目標設太高，而且把中途走掉沒完成疫苗療程、試驗時間太短而還未有免疫反應等病人全都計入母數，所以成效值不如預設值。」但如果細究真正完成療程的病人，高達八成產生免疫反應，相較目前對乳癌施用甚高的藥品，試驗時成效才僅兩成左右，OBI-822當然不能說是失敗。

而他當年的說法，後來在國際腫瘤學會發表，獲得國際科學家一致肯定。最近，OBI822更在美國、澳洲、台灣等國獲許可，將在各國陸續進入更大規模的三期臨床試驗。在在驗證，翁啟惠當年的解釋，確符科學專業及完全正確。

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