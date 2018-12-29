浩鼎案》案發時翁啟惠在國外 一度想請總統府調查中研院

2018-12-29 07:26

記者黃以敬、黃捷／專訪

浩鼎案經過長達兩年多的調查、偵訊及法庭應訊，史上第一位被以貪污罪起訴的中研院院長翁啟惠，昨日一審獲判無罪，受訪表示他問心無愧、相信司法終會還給清白。但回顧過程，他則坦言，浩鼎案爆發之初，他人在國外，知道後有如墜入五里霧中，外界當時說他隱藏不說明，但其實當時他自己都搞不清楚其中到底發生了什麼問題，他根本不介入技轉，身邊一點資料都沒有，聯繫中研院也得不到答案。他甚至一度想請總統府直接公開調查中研院、希望直接查明真相。

翁啟惠接受本報專訪時表示，事情剛爆出時，社會輿論如排山倒海襲來，當時他人在國外，家人不敢讓他看到不堪的指控與批評。當他知道時，更有如墜入五里霧中，「外界當時都批我隱藏不說明。但其實是，根本我自己都還搞不清楚到底其中發生什麼問題？身邊一點資料都沒有，聯繫中研院也還得不到答案。」

「更痛苦是，因為我一向不自己保管印章，也從未介入技轉事務，很多公文事務是承辦員或秘書處理，我一度懷疑是否有人用錯章、做錯事？這些疑惑及不安，讓我心中真的很煎熬。」

翁啟惠回憶指出，「我當時甚至想，乾脆請中研院的直屬主管機關總統府，直接對中研院來作公正公開的徹底調查，找出真相。」

而當時過去當過行政院副院長、對生技產業較熟悉的蔡英文剛當選總統，原想請前中研院副院長陳建仁聯繫詢問，但陰錯陽差沒聯繫上蔡。後來，翁啟惠回到台灣，逐漸把各種資料找出來，「我更確認技轉程序中並沒錯誤，決定自已要更坦然去面對傳聞與錯誤指控。」

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