單親媽撞見男友逼女兒口交竟裝沒事 被怨「戀愛腦」護變態

男子強迫女友女兒為他口交，被依對未滿14歲之女子犯強制性交罪判刑8年6月。示意圖。（資料照）

2024/04/04 23:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名男子與單親媽媽交往，卻利用她外出，強迫她女兒A女為他口交，直到A母目睹惡行才停止。事發6年後，A女長大向社工吐露，抱怨「媽媽戀愛腦，沒保護她」，但A母辯稱，「告來告去很麻煩」，當時才未提告。彰化地院審理後，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處男子有期徒刑8年6月。

判決書指出，A母與男子2017年開始交往，2023年分手，兩人交往時，男子偶爾會去A母租屋處，趁她出門時要求A女為他口交。某天A母採買回家撞見，大聲嚇斥，「你們2個在幹嘛」，男子才停止。2023年，A女年滿17歲，知悉自己遭性侵害，而且媽媽已與男子分手，決定不再隱忍提告。

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A女證稱，第一次發生時，她跟男子在媽媽房間，男子將生殖器放進她口中，當時她年紀小不太懂，「他叫我做，我就聽話」，直到有一次被媽媽看到制止，這樣的行為至少有2、3次以上，她曾經跟媽媽說過，「叔叔很變態」，但顧及他們還在交往，就沒再提過。

媽媽與男子分手後，A女向社工及男子姊姊訴苦，她認為已年滿16歲，有權提告，她也認為媽媽沒有保護她的能力，兩人已分手了，還在保護男子，幫他繳電話費，還害她差點被安置，真的看不下去、很失望。A女也說，她不怪媽媽，怪自己是她女兒，「媽媽被男子衝昏頭，戀愛腦」。

A母指稱，女兒曾經跟他說過叔叔很變態，後來也目睹此事，因為男友姊姊要她幫忙照顧其母，每個月另有8000元報酬，才繼續交往，面對偵訊她說，沒有要對男方提告，告來告去很麻煩。

男子則辯稱未強迫A女口交，並未違反性自主意願。法官審理認為，男子為滿足性慾，未盡長輩之責，反而利用女孩年幼懵懂，自我保護意識薄弱，且不敢輕易違抗，而無視其意願對她強制性交犯行，嚴重戕害女孩身心正常發展，審酌，男子犯後否認犯行，僅願提出5萬元賠償金未能和解，惡性非輕，因此依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。

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