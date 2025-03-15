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    川普證實 伊斯蘭國領袖在伊拉克境內被擊斃

    美國總統川普（見圖）證實，在美國、伊拉克和庫德自治區政府的合作下，伊斯蘭國（ISIS）領袖阿部哈迪賈（Abu Khadija）已經在伊拉克境內被擊斃。（路透）

    美國總統川普（見圖）證實，在美國、伊拉克和庫德自治區政府的合作下，伊斯蘭國（ISIS）領袖阿部哈迪賈（Abu Khadija）已經在伊拉克境內被擊斃。（路透）

    2025/03/15 11:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普證實，在美國、伊拉克和庫德自治區政府的合作下，伊斯蘭國（ISIS）領袖阿部哈迪賈（Abu Khadija）已經在伊拉克境內被擊斃。

    綜合外媒報導，阿部哈迪賈在伊斯蘭國的組織結構中有舉足輕重的地位，他被認為是伊斯蘭國最高領導人「哈里發」的潛在競爭者，他的死亡將對伊斯蘭國在伊拉克的行動造成重挫。

    伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia' Al Sudani）稍早也證實了這一項行動，他表示，阿部哈迪賈是伊拉克及世界上最危險的恐怖分子之一，其死亡為一項重大安全成就。

    川普在自家社群媒體Truth Social上PO文證實阿部哈迪賈遭擊斃的消息，他表示：「今天，伊拉克境內逃亡的伊斯蘭國領袖被擊斃。在伊拉克政府和庫德地區政府的協調下，他被我們勇敢戰士們鍥而不捨地追捕，並和另一名伊斯蘭國成員一起結束了可悲的生命。以實力實現和平！」

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