怎麼反制黑道？喬事情嗆「四海幫」女經理偷錄音

2018-12-26 11:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾因媒介菲律賓女子賣淫，觸犯人口販運防制法入獄的49歲男鄭常平，今年6月受委託「喬事情」，到餐廳處理預售餐券糾紛時，恐嚇「我四海幫的啦，台北台中分公司」，雖無威脅殺人砍人之語，卻以黑道「四海幫」份子自居，被餐廳女經理錄音提告，鄭男不否認語出「四海幫」，卻又辯稱女經理並未心生畏懼，台中地院不採信，依恐嚇罪判處拘役55日，可上訴。

媒體曾報導，國中畢業的鄭常平於2014年間，透過菲律賓籍女子Lerma ，從菲律賓招募女人來台當看護工，一位20多歲單親媽媽信以為真，到台灣之後卻被逼迫賣淫，法院認為鄭男利用被害人對台灣陌生，不會說中文，陷於語言不通、舉目無親、孤立無援的弱勢處境，媒介性交易，被害人逃到教會躲藏，透過神父通報地檢署，全案才曝光，依人口販運防制法判刑1年10月，去年（2017年）10月出獄。

判決書指出，鄭男出獄不到1年，受一家公司委託，到中市北屯區一家餐廳，處理預售餐券的糾紛，鄭男想逼負責人出面，對值班的女經理恐嚇說，「…坦白講，我四海幫的啦，臺北臺中分公司（意指黑道堂口），我現在就是想請你們吼，大家要看要怎麼樣理智來處理帳款， …，你們董事長不是都在樓上？我們都探聽過了，那有可能不在樓上？」。

鄭男卻沒想到，女經理將上述對話錄音，之後向警方舉發，並指自己因鄭男自稱是黑道份子而恐懼不安，鄭男雖辯稱，女經理並未心生畏懼，台中地院認為鄭男辯詞不能採信，依恐嚇罪判處拘役55日，可易科罰金5萬5000元，可上訴。

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