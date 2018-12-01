桃園男子陳屍新竹海灘 家屬質疑死因不單純

2018-12-01 18:00

［記者黃美珠／竹縣報導］桃園市53歲黃姓男子11月29日晚上約9點，被55歲史姓準備出海作業的漁民發現臉部朝下趴臥在海灘且已氣絕多時。但因屍身未僵，報案後，海巡、警方等都存一線希望而把他送醫，經插管搶救後確認不治。新竹檢警今天初步相驗，發現他衣著整齊，有泡過水的跡象，倒是沒有任何可疑外傷。但因家屬質疑死因不單純，擔心會不會是慘遭不測，已安排週四解剖，新湖分局也全力追查他29日離家後的行蹤以釐清。

檢警初步調查發現，黃男單身，生前擔任廚師、近來待業中，平時健康狀況良好，也沒有感情和金錢上的困擾。

不過黃男的家屬今天相驗時告訴檢方，黃男疑似在工作上有跟人發生不愉快過，而事發當天下午2點，黃男告訴家人要外出，隨即隻身徒步外出，懷疑應是有人前來接走黃男。所以家屬無法接受不過短短幾個小時，他們就收到黃男陳屍在新竹縣新豐海濱的噩耗，高度質疑其死因不單純，要求徹查。

檢警是在11月29日晚上9點5分獲報。當時正值漲潮，準備出海作業的史姓漁民在新豐鄉坡頭村復興駐在所旁海灘觀測潮汐時，沒想到卻發現黃男趴臥在現場且已氣絕多時。且因黃男身上沒有任何身分證件，經採、驗其指紋比對，才找到家屬到場指認無誤。

檢方相驗時發現其遺體並無任何可疑外傷，嘴角流血痕是搶救的醫療傷痕，也正因經過急救，所以檢察官、法醫等已經無法明確判斷他的死因是否是溺斃，雖然其遺體有泡過水的痕跡，再考慮家屬們的質疑，檢方已排定解剖釐清他是生前、或是死後落水，警方則全力追查黃男29日下午2點過後的行蹤中。

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