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    首頁　>　社會

    苗栗混凝土車滲漏路面 警方查出闖禍司機開罰

    苗栗縣政府旁苗栗市府東路與縣府路口混凝土散落路面。（圖由警方提供）

    苗栗縣政府旁苗栗市府東路與縣府路口混凝土散落路面。（圖由警方提供）

    2024/11/02 08:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛預拌混凝土車，昨（1）日行經苗栗縣政府旁路口轉彎時，載運的混凝土洩漏，於路口畫出一條混凝土弧線，影響交通。警方獲報到場進行交通管制，並循線通知該輛混凝土車司機到案說明，司機稱不慎觸碰到開關造成混凝土流洩，警方依道路交通管理處罰條例開罰，最高可處1萬8000元罰鍰。

    苗栗警分局今天表示，分局於昨天下午1點許，接獲報案指，苗栗縣政府旁的苗栗市府東路與縣府路口，有混凝土滲漏路面，派遣北苗派出所員警前往處理。

    員警到場，發現混凝土於路口畫出一條弧線，並往南沿府東路延伸，影響交通，隨即進行交通管制，並循線通知到違規的預拌混凝土車司機到案說明，同時責請該公司調派水車到場清除滲漏的混泥土避免發生交通事故，於下午4點40分許清除完畢。

    該名司機稱不慎觸碰到開關造成混凝土流洩，因裝載貨物滲漏至路面，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，可處3000元以上18000元以下罰鍰，警方於以開單告發，並提醒若造成道路堵塞而妨害公眾往來通行之安全，還得面臨公共危險罪嫌刑責。

    警方循線通知闖禍的預拌混凝土司機到案說明並開罰。（圖由警方提供）

    警方循線通知闖禍的預拌混凝土司機到案說明並開罰。（圖由警方提供）

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