台南前議長郭信良涉貪一審判13年 法官採信「業者自願行賄」

南院刑一庭長莊政達指出，台南前議長郭信良收賄案，法院認定賄款為自願性行賄，雙方意思合致。（記者王捷攝）

2024/11/01 14:30

〔記者王捷／台南報導〕台南前議長郭信良涉貪污案判處13年徒刑、褫奪公權8年，法官採信廖堅志自願行賄，不構成公務員勒索財物罪，但郭信良稱未參與，南院刑一庭長莊政達回應，郭信良提供的手機基地台位置在安南區，無法做有利證據。

檢方調查，佃西里長高進見一度表明想購買重劃區抵費地，但交易未果，郭信良與高進見卻夥同蔡連博，以協助重劃案土地登記為由，向佃西重劃會會長廖堅志要求1300萬元賄款。

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法官認為，郭信良是犯貪污治罪條例第5條，「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者。」意指公務員在執行職務時，向他人索取、約定或收受賄賂或其他不當利益。

檢察官另行主張，郭信良與高進見涉及貪污治罪條例第4條「公務員藉勢藉端勒索財物罪」，較白話的解釋是公務員利用權勢或藉口，向他人勒索、強行徵收、霸佔或強迫募取財物。

然而，根據證據，本案較符合雙方意思合致，比較像行賄者自願交付款項給收賄者，並要求對方履行相關職務的情況，難以認定郭信良透過恫嚇或逼迫的方式，使廖堅志因畏懼而交付款項。

由於檢察官起訴的貪污治罪條例第4條、第5條，存在想像競合的裁判關係，所以第4條「公務員藉勢藉端勒索財物罪」不另作無罪宣告。

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