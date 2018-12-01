老婦倒臥客廳 警扮「蜘蛛人」爬高翻牆救援

2018-12-01 15:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕老婦人獨留家中暈眩倒地不起，兒子中午送午餐回家未帶鑰匙，從庭院看見屋內母親倒臥客廳急報警，兩位員警為搶時間救人，只好使用梯子當起「蜘蛛人」來救人，緊急將阿嬤送醫。

台中市大肚區1名82歲的溫姓老婦人，家人外出工作獨留她一個人在家，溫姓老婦人日前因為身體不適，在家中暈眩倒地不起，兒子在中午送午餐回去時從庭院看見屋內母親倒臥客廳，兒子因沒有帶家中鑰匙無法開門急得報警。

當時員警邱信蒼、賴威廷獲報立即趕到現場，因大門深鎖為了搶時間救人，原本想以踹破門的方式進入，但又怕嚇到高齡82歲的溫姓老婦人，賴威廷只好使用梯子爬上隔壁鄰居家中陽台，再翻牆到老婦家中開啟窗戶進入屋子內，趕緊將溫姓老婦人送醫。

烏日分局表示，當員警賴威廷使用梯子爬上隔壁鄰居家中陽台，下面的同伴看了都不免擔心，因這兩層樓的高度將近6公尺高，且臨時借來的梯子搖晃不停相當不穩，賴威廷小心翼翼的爬上梯子在用全身力氣撐住爬進圍牆進入老婦家，更一股作氣的跳進屋子內，趕緊衝到一樓客廳大門，開門讓同伴進門來。

員警進屋立即將救人，意識模糊、臉色蒼白躺臥在地上溫姓老婦人救起，並立即送到醫院檢查診療。

溫姓老婦人的家人說，因母親曾患有白血病，年紀較大跌倒當下沒人在家，要送午餐過來才發現母親躺臥在地上，因為沒有鑰匙能及時開門才報警請警方協助，感謝警方趕到及為了救人爬高又翻牆拚命，才讓老人家能平安沒代誌。

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