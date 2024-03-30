南投16年前竊賊判刑！留菸蒂成破綻 DNA擴大採樣立功

16年前偷民宅和彩券行的竊賊，都在現場留下煙；警方也採驗DNA，但當時沒有揪出竊賊。去年該竊賊自白，警方也比對出DNA相符，破了陳年舊竊案。此為示意照。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/30 00:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣陳姓男子16年前到民宅和彩券行偷竊，現金、電視、電話之外，連一疊刮刮樂彩券也不放過，兩處都留下菸蒂，當時警方採集DNA，但未能找出竊賊。去年8月警方終於比對出相同的DNA，揪出竊賊就是陳男，南投地院近日將他以竊盜罪名各判刑3個月，應執刑5個月。

現年55歲的陳姓男子，2008年2月和6月，分別到南投縣一處民宅和一家彩券行闖空門，其中在民宅偷走現金5000元，另外把蜂巢式無線電話、電視機都搬走。另外在彩券行偷走現金3500元、電視機和一疊刮刮樂彩券。

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陳男在兩處偷竊時，一面偷還一面抽菸，抽完就把菸蒂丟在地上，當時民宅的屋主和彩券行老闆都有報案，並有撿起菸蒂交給警方，南投縣警方將菸蒂送驗採集DNA，但當時除比對出2件竊案現場的菸蒂採收的DNA是同一人，但未能從資料庫找出相符的，因此未能揪出竊賊。

去年8月下旬警方從DNA資料庫中，比對出與16年前相符的DNA，草屯警方依鑑定書結果重新偵查該案，而陳男也承認這兩件竊案就是他做的。

南投地院法官近日審結該案，法官審酌陳男有毒品、偽造文書等前科，素行不良，但因陳男是自白承認犯案，及其偷竊財物的價值，依修法前的刑法第320條第1項的竊盜罪，各判處有期刑徒3個月，應執行有期徒刑5個月。全案可上訴。

據了解，陳男犯下兩起偷竊案時，當時有採集DNA，得知兩件為同一人所為，但陳男先前未因其他案強制採集DNA建檔，因此沒有被揪出，而2012年修正實施去氧核醣（DNA）採樣條例，擴大採集DNA強制採樣範圍，而他在其他縣市後來又犯罪並採集DNA，也自白承認當年在南投縣犯下的兩件竊盜案，警方才得以比對出DNA，破了這兩件陳年竊案。

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