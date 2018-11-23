吳姓高市議員涉買票面臨拘提 「受枉屈說明會」獻聲沒現身

拚連任的高雄市吳姓市議員被控涉嫌買票，今天下午在舉辦了「受枉屈說明會」喊冤，但他獻聲沒現身，透過直播視訊喊冤。（記者黃良傑攝）

2018-11-23 17:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕拚連任的高雄市吳姓市議員被控涉嫌買票，卻一直未到案，被雄檢發出拘票，他今天下午3點半在廟埕舉辦「受枉屈説明會」，檢方指揮50多名警力等候會場，結果撲空，吳透過視訊直播向支持群眾高呼冤枉、被抹黑，稱自己幫助弱勢「行善」，竟被説成「行賄」，希望支持者堅定，他不會被「當選無效」。

吳議員說，3、4個月前有司法人員偷偷告訴他，只要他一登記參選市議員，就會搜索他的家、辦公室、服務處，並針對他照顧弱勢、發便當展開偵辦查賄，竟然真的在投票前10天一一應驗，老人家自己花錢780元搭遊覽車看花博，這些老人有住鹽埕、鳳山、林園（意指非他參選的選區），怒指檢警調硬要老人承認錢是他出的。

高雄地檢署查察賄選，昨晚表示有重大進展，發布新聞稿指出，經偵辦，吳姓高雄市議員候選人疑似賄選，經指揮高雄市調處傳喚選民到案，已有多名選民坦承收受該市議員本人及其服務處助理交付1至2000元不等之賄款，並有選民已經檢察官為緩起訴處分。

被控買票的吳議員説，檢調指控的賄款1500元，其實是善款非賄款，由服務處幫助弱勢和急難救助里民，名單由服務處提供，善心人士水珍伯出錢，協助弱勢朋友度過難關。

雄檢指出，吳姓市議員的陳姓服務處助理，檢察官已諭令以新台幣30萬元交保候傳，至於吳姓市議員候選人因經合法傳喚未到庭，檢察官已依法簽發拘票強制拘提，檢警昨根據科學辦案，懷疑吳姓候選人不在高雄，很可能躲到中部山區，正全力尋找拘提中。

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