兒子拳毆老爸 到手的土地飛了！

2018-11-14 00:06

〔記者王俊忠／台南報導〕劉姓男子多年前買土地贈與、登記在次子名下，2016年12月初，劉兒在經營的台南市資源回收場因細故毆打父親，劉父以民法故意侵害行為規定、提告撤銷對兒子的土地贈與。台南地院審認劉兒確因傷害父親被判拘役20日，劉父主張有理，判兒子須返還土地價金259萬多元給父親。另劉兒與其母親共有的土地也被判要變價分割，變賣所得的土地價款由劉兒與母親各分得二分之一。

劉男主張，1997年間，他向王姓人士買進台南市1塊土地的部分所有權，為了把土地送給兩名兒子，請王姓原地主直接把所有權登記在長子與次子（被告）名下，2014年，次子以259萬3500元價款把自己持有的土地所有權部分賣給長子。

劉男痛陳，沒想到2016年12月1日上午，次子在經營的台南市1家資源回收場騎樓處，為了一點小事竟揮拳毆打他，因為很氣不肖兒子竟對父親家暴，他決定依民法416條有關規定、訴請撤銷對次子的土地贈與；另，其妻與次子共有台南市另1塊土地，各有二分之一權利，他也請法官判准予變價分割。

被告劉兒辯稱是父親從2014年起一直不斷辱罵、毆打他，當天父親再拿安全帽敲他頭部，他才勾住父親脖子及毆打頭部，是正當防衛，沒有故意傷害父親的行為，土地贈與不該撤銷。

法官調閱當天該對父子衝突的手機錄音與監視器錄影，認定劉兒刻意對父親頭、臉部位攻擊，力道不小，若非劉父有戴工作帽、用雙手擋在臉前面，可能會受傷，的確構成對直系尊親屬的施暴未成傷罪，刑事部分，二審也判劉兒拘役20日確定，以此認定劉父主張有理，劉兒須返還259萬3500元給父親，該案仍可上訴。